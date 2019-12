CS_Su Canale 5 la finalissima di “Tu si que vales”

Gran Finale per la sesta fortunatissima edizione di “” (programma campione di ascolti della stagione tv) che chiude i battenti di stagione con la nona puntata in ondain prima serata su

Sono 16 i finalisti (se ne conoscono solo 4) che si contendono il premio in palio del valore di 100 mila Euro in gettoni d’oro. A decretare il vincitore è il pubblico sovrano che attraverso tre modalità di voto sceglie il proprio preferito attraverso SMS al numero 477.000.4; attraverso l’App Mediaset Play o attraverso il sito ufficiale http://www.wittytv.it

Oltre al premio per il grande talento immancabile il premio da consegnare ad uno dei tre finalisti della amatissima Scuderia Scotti (viaggio a Dubai).

Terzo riconoscimento è quello messo a disposizione dal brand Tim del valore di 30 mila Euro in gettoni d’oro assegnato dai giudici dello show: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi con Sabrina Ferilli.

In diretta dal Teatro 8 degli Studi Televisivi Titanus Elios sono Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara a condurre la gara.

Produce Fascino P.g.t. per Mediaset. Regia di Paolo Carcano e Andrea Vicario.

L’appuntamento con “Tu si que Vales” è per l’autunno 2020.