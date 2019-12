CS_IL VOLO in Piazza Duca D’Aosta a Milano (di fronte alla Stazione di Milano Centrale) per un mini live a sorpresa!

Il trio italiano che ha conquistato le platee internazionali festeggia 10 anni di carriera

Una grande sorpresa di Natale per tutti i fan…

DOMANI A MILANO MINI LIVE IN PIAZZA DUCA D’AOSTA

di fronte alla Stazione di Milano Centrale

All’interno dell’iniziativa TIM SenStation

ore 19.00 – ingresso libero

Sarà l’occasione per celebrare insieme alle tre voci internazionali questo 2019 di successi!

Dopo due album, “Musica” e “10 Years”, dopo il successo al Festival di Sanremo e un tour mondiale costellato di sold out… IL VOLO regala ai fan una sorpresa di Natale per festeggiare insieme questo 2019 di successi: domani, venerdì 20 dicembre, il trio si esibirà in Piazza Duca D’Aosta a Milano!

Il mini live, che comincerà alle ore 19.00, è organizzato in occasione dell’iniziativa TIM SenStation, format di intrattenimento voluto, ideato e realizzato grazie alla collaborazione di TIM, main partner, BWS e Grandi Stazioni Retail nell’area antistante alla Stazione Centrale di Milano. Per aggiornamenti sugli eventi di SenStation in programma seguire la pagina Facebook di Milano Centrale https://www.facebook.com/milanocle/.

L’ingresso è libero.

Sarà l’ultima occasione quest’anno per vedere live Piero, Gianluca e Ignazio, in attesa del tour che riprenderà nel 2020.

Queste le date in Italia nel 2020:

30 agosto all’Arena di Verona

31 agosto all’Arena di Verona

4 settembre al Teatro Antico di Taormina

5 settembre al Teatro Antico di Taormina

26 novembre al Pala Alpi Tour di Torino

30 novembre al Mediolanum Forum di Assago, Milano

4 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma

I biglietti in prevendita sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Le date sono prodotte Il Volo Srl e organizzate da Friends & Partners.

“10 Years” è uscito in varie versioni, compresa una realizzata ad hoc per il mercato latino e una per quello giapponese. Raccoglie i brani più rappresentativi del repertorio de Il Volo, da “’O Sole mio”, a “My Way”, a “Grande amore”, dal bel canto della tradizione italiana, agli evergreen americani. La tracklist è composta sia da brani registrati in studio, sia da nuove registrazioni live. Comprende anche l’esclusivo DVD “Live in Matera”.

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto hanno iniziato la loro carriera giovanissimi, nel 2009, e la loro ascesa costante li ha portati a duettare con artisti del calibro di Barbra Streisand e Placido Domingo, a vincere il Festival di Sanremo a soli vent’anni, a riempire l’Arena di Verona e il Radio City Music Hall di New York, a raccogliere standing ovation nei tour in Europa, America e Giappone.

Redazione