CS_GIÒ SADA aka GULLIVER. Il 28 febbraio 2020 sarà pubblicato il disco di inediti “Terranova”

Da quando ho iniziato a suonare ho attraversato mondi diversissimi, agli opposti direi, ma in ognuno ho portato sempre tutto me stesso. “Terranova” è il punto di approdo del mio viaggio, una terra nuova in cui sono letteralmente naufragato per caso. Non ho scritto canzoni, sono loro che si sono lasciate scrivere, sono sbocciate da sole prendendo una direzione che non avrei mai potuto prevedere.

Questo disco è me, ma è anche completamente diverso da me.

Ha camminato sulle sue gambe fin dal primo giorno, e forse è per questo che ne sono così fiero” Oggi GULLIVER annuncia l’uscita dell’album di inediti TERRANOVA , che sarà pubblicato il 28 febbraio 2020 via Kallax Records e distribuito da Artist First . L’album è stato anticipato dai singoli “ 100 vite “, “ L’essere meccanico ” e “ Se non sono necessario “. Un nuovo inizio fatto di otto tracce in cui l’intento è riportare la musica all’esperienza dell’ascolto, svincolandola dal legame con l’immagine, l’esteriorità, dal rapporto col pubblico attraverso il “personaggio” e non il contenuto, per ritornare a una dimensione più autentica, come esperienza di condivisione. Un occhio attento, che osserva e critica la società in cui vive, uno sguardo curioso senza pregiudizi verso il nuovo, il diverso, la contaminazione. L’uomo che sfugge ad ogni classificazione, che non giudica ma viene sempre giudicato. La musica è intensa, ad alto impatto emotivo, senza limiti di genere, che parte dalla semplicità di chitarra e voce per spingersi fino alla contaminazione con l’elettronica.

I testi parlano di resilienza: la consapevolezza di non voler più rincorrere la realtà, rinunciando alla frenesia che la contemporaneità impone. Proprio come l’avventuriero Gulliver alla scoperta di mondi inesplorati, il cantautore fa tesoro di questo bagaglio di conoscenza e di esperienze e le trasforma in musica, ritornando a una profonda libertà espressivai e presentadosi al pubblico proprio sotto il nuovo nome di GULLIVER. Dal punk rock degli esordi al mainstream di X Factor Italia – di cui è stato il vincitore dell’edizione del 2015 – Giò Sada ha attraversato mondi diversi, collegati tra di loro da un sottile filo che è l’animo umano, declinato in tutte le sue essenze. Redazione