RED HOT CHILI PEPPERS   Colpo di scena: John Frusciante, dopo 10 anni, rientra nel gruppo!

Con un post sui social i Red Hot Chili Peppers hanno annunciato che John Frusciante, dopo dieci anni, sta per rientrare nel gruppo! Non è la prima volta che John Frusciante esce e rientra nella band. Lo aveva già fatto nel 1992 per combattere la dipendenza da eroina, per poi rientrare nella formazione nel 1998. Nel 2009 il chitarrista aveva ancora abbandonato la formazione per dedicarsi alla carriera solista. Al suo posto, negli ultimi 10 anni, il chitarrista della band è stato l’ottimo Josh Klinghoffer, celebre anche per la sua band parallela, i Dot Hacker, autori di 4 apprezzatissimi album negli ultimi 7 anni. “Josh è un grande musicista che rispettiamo e a cui vogliamo bene – si legge nel post della band -. Siamo molto grati per il tempo trascorso insieme. Annunciamo inoltre, con grande entusiasmo e di cuore, che John Frusciante rientra nel gruppo“. Il post è stato anche condiviso da Flea. I Red Hot Chili Peppers dovrebbero uscire con un nuovo disco nel 2020 e suoneranno anche in Italia al Firenze Rock.

Redazione