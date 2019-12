CS_ROCCO HUNT: dopo il sold out della data napoletana, tutto esaurito anche il live milanese! I concerti di Roma e Milano si spostano in location più grandi, ma le date restano le stesse!

ROCCO HUNT

DOPO IL SOLD OUT DELLA DATA NAPOLETANA

TUTTO ESAURITO ANCHE IL LIVE MILANESE!

I CONCERTI DI ROMA E MILANO CAMBIANO LOCATION

4 APRILE – ATLANTICO LIVE! – ROMA

sostituisce data dello stesso giorno allo Spazio Rossellini

17 APRILE – FABRIQUE – MILANO

sostituisce data SOLD OUT dello stesso giorno ai Magazzini Generali

ESTRATTO DALL’ALBUM CERTIFICATO ORO LIBERTÀ

È IN RADIO SE TORNERAI

singolo con la preziosa collaborazione di NEFFA

Dopo il grande successo del concerto napoletano di ROCCO HUNT, da subito sold out e spostata dalla Casa della Musica al Pala Partenope, anche il live di Milano è sold out e si sposta nella stessa data dai Magazzini Generali al Fabrique di Milano. Cambia location, ma non data, anche il live a Roma, che toccherà adesso l’Atlantico Live!.

Queste le date del “LIBERTÀ TOUR 2020”, organizzato da Friends and Partners:

3 APRILE – PALA PARTENOPE – NAPOLI

4 APRILE – ATLANTICO LIVE! – ROMA (NUOVA LOCATION)

9 APRILE – ESTRAGON – BOLOGNA

17 APRILE – FABRIQUE – MILANO (NUOVA LOCATION)

I biglietti per il concerto all’Atlantico Live! di Roma – precedentemente previsto nella stessa data allo Spazio Rossellini – e quelli per il Fabrique di Milano – precedentemente previsto nella stessa data ai Magazzini Generali – sono disponibili in prevendita su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. I biglietti già acquistati per le stesse date nelle precedenti location restano validi per i nuovi e più ampi club delle corrispettive città. Stessa cosa vale per la data napoletana, la cui nuova destinazione si trova comunque allo stesso indirizzo della precedente (Via Corrado Barbagallo 115, Napoli). Per maggiori info: www.friendsandpartners.it

È in radio il nuovo singolo di ROCCO HUNT “Se tornerai” feat. Neffa, estratto dall’album già certificato oro, “LIBERTÀ” (Sony Music Italy).

Neffa è presente nell’album anche nelle vesti di produttore di “Discofunk”. Una collaborazione preziosa quella tra i due artisti, essendo Rocco uno dei pochi rapper con cui Neffa ha lavorato negli ultimi anni, dopo aver dato alla luce insieme anche la hit “Se mi chiami”.

Collezionando un successo dopo l’altro, “LIBERTÀ”, alla prima settimana dalla sua uscita, è entrato direttamente al primo posto della classifica dei dischi più venduti della settimana (dati diffusi da FIMI/GfK Italia) ed è rimasto per ben sette settimane consecutive nella Top Ten! Inoltre, “Ti Volevo Dedicare” feat. J-Ax & Boomdabash è entrato nella Viral 50 Global di Spotify e il suo video (https://youtu.be/kFF2i6sUj1M), che è stato primo in tendenze su YouTube, conta oltre 33 milioni di view. Nelle scorse settimane, “Ti Volevo Dedicare” ha conquistato il platino e “Nisciun’” feat. Geolier e “Ngopp’ a Luna” feat. Nicola Siciliano sono stati certificati oro (dati diffusi da FIMI/GfK Italia)!

Di seguito la tracklist e i grandi protagonisti delle collaborazioni presenti in “LIBERTÀ”, disponibile al link https://SMI.lnk.to/LRH:

Mai Più feat. ACHILLE LAURO (prod. Boss Doms) Nun se ne va (prod. Takagi & Ketra) Ti Volevo Dedicare feat. J-AX & BOOMDABASH (prod. Zef) Maledetto Sud feat. CLEMENTINO (prod. Zef) Street Life (prod. Da Honorable C.N.O.T.E.) Nisciun’ feat. GEOLIER (prod. Nazo) Buonanotte Amò (prod. Nazo) Se tornerai feat. NEFFA (prod. Nazo) Discofunk (prod. Neffa) Nun me vuò bene cchiù (prod. 2nd Roof) Libertà (prod. Fabio Musta) Grande Bugia (prod. Nazo) Nun è giusto (prod. Nazo)

Bonus Track:

Benvenuti in Italy (prod. Mace, co-prod. Zizzed) Cuore Rotto (Nfam’ version) feat. GEMITAIZ & SPERANZA (prod. 2nd Roof) Ngopp’ a Luna feat. NICOLA SICILIANO (prod. Nazo)

