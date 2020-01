CS_Rai, Sanremo 2020: I 24 Big e i titoli dei brani in gara

Il 6 gennaio svelata in diretta all’interno della trasmissione “I soliti ignoti” la lista dei Big in gara a Sanremo 2020.

Rai1 e il direttore artistico Amadeus dopo la modifica apportata al regolamento del Festival hanno allargato la presenza dei Big da 22 a 24.

I Campioni parteciperanno con 24 canzoni inedite: 12 si esibiranno nella prima serata del Festival, gli altri 12 nella seconda. La serata del giovedì vedrà invece

la partecipazione di tutti i 24 campioni impegnati nella gara “Sanremo 70”.

Nelle 2 successive interpreteranno, di nuovo, i propri brani tutti e 24 i Campioni in gara.

Questi i nomi selezionati da Amadeus nella veste di Direttore Artistico che prenderanno parte alle 5 serate in programma dal 4 all’8 febbraio 2020.

I 24 CAMPIONI IN GARA

ACHILLE LAURO Me ne frego

ALBERTO URSO Il sole a est

ANASTASIO Rosso di rabbia

BUGO e MORGAN Sincero

DIODATO Fai rumore

ELETTRA LAMBORGHINI Musica (E il resto scompare)

ELODIE Andromeda

ENRICO NIGIOTTI Baciami adesso

FRANCESCO GABBANI Viceversa

GIORDANA ANGI Come mia madre

IRENE GRANDI Finalmente io

JUNIOR CALLY No grazie

LE VIBRAZIONI Dov’è

LEVANTE Tiki Bom Bom

MARCO MASINI Il confronto

MICHELE ZARRILLO Nell’estasi o nel fango

PAOLO JANNACCI Voglio parlarti adesso

PIERO PELÙ Gigante

PINGUINI TATTICI NUCLEARI Ringo Starr

RANCORE Eden

RAPHAEL GUALAZZI Carioca

RIKI Lo sappiamo entrambi

RITA PAVONE Niente (Resilienza 74)

TOSCA Ho amato tutto