CS_#RAI1 Il mondo sulle spalle Giuseppe Fiorello nei panni di Enzo Mascia, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana

Ispirato alla storia di Enzo Muscia, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, “Il mondo sulle spalle” è il racconto di un eroe di ogni giorno. Di un uomo che, come tutti, sa di dover combattere una battaglia quotidiana per difendere le cose che gli stanno a cuore – il lavoro, la famiglia, il futuro – senza perdere mai la speranza e la fiducia nel domani. A dare anima e volto al protagonista Giuseppe Fiorello con una storia di grande impatto emotivo. Il film tv, per la regia di Nicola Campiotti, in onda nella prima serata di domenica 12 gennaio alle 21.25 su Rai1, è una produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction e IblaFilm, prodotto da Roberto Sessa. Nel cast accanto a Fiorello, Sara Zanier, Andrea Pennacchi, Stefano Rossi Giordani, Alberto Basaluzzo, Gianluca Gobbi, Viola Sartoretto, Claudia Penoni, Gianluca Ferrato, Antonio Zavatteri, Olivia Manescalchi ed Enrico Ianniello.