CS_#RAI2 14_GEN_2020, 23:30 “Il Molo rosso 2” Secondo appuntamento con Alvaro Morte

Nuovo appuntamento con la seconda stagione de “Il molo rosso”, in onda su Rai2 martedì 14 gennaio alle 23.30, con Alvaro Morte, Veronica Sanchez, Irene Arcos, Cecilta Roth, Marta Milans, Judith Ampudia. Fran comunica ad Alejandra che Oscar ha sottratto ad Andres un quaderno azzurro con la contabilità illegale dei suoi locali. Per questo lui rischia la vita. Gli confessa anche di essere innamorato di leì. Ma Alejandra, che non ha smesso di vedere Veronica, ha ora un forte trasporto per Conrado. Dopo una notte d’amore con Aìejandra, Veronica sì reca a Taracuellos, dove trova il quaderno azzurro rubato da Oscar e Io consegna a Conrado. Le due donne cercano, con strade diverse, di capire come è morto Oscar. Nel frattempo BIanca e Katia aiutano Ada a trovare chi l’ha molestata sul web…