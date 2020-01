CS_LIBERTÀ E SOLITUDINE NEL VIDEO DI “JAGER” Online il videoclip del primo singolo pop-soul di ZIBBA per la label INRI

È su You Tube il videoclip di “Jager”, la nuova canzone pop-soul di ZIBBA, disponibile dall’8 gennaio in tutti i digital store e nelle radio per l’etichetta discografica INRI.

Nel singolo il cantautore ligure tratteggia abitudini e inquietudini a Milano, città in cui la libertà può diventare solitudine. Questo brano è solo l’inizio di una nuova serie di canzoni intrise di sana malinconia con cui raccontare luci e ombre dell’amore e lenirne il tormento.

Il videoclip è un breve percorso visivo dalla narrazione ridotta al minimo, scandita dal ritmo musicale, senza inizio e senza fine. Dalle immagini emergono gli stati d’animo della canzone: solitudine e libertà, unite nella malinconia con un sottile filo romantico, come quello del semplice sentimento di affetto e di fiducia, che può nascere in silenzio tra un essere umano e un animale.

#conteciguardereilestelle

Redazione