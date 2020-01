CS_#RAI116 GEN 2020, 21:25 "Don Matteo 12" Non nominare il nome di Dio invano

Nuovo appuntamento con la dodicesima stagione di “Don Matteo”, in onda su Rai1 giovedì 16 gennaio alle 21.25, con un episodio dal titolo “Non nominare il nome di Dio invano

Don Matteo accoglie in canonica la piccola Ines, una bambina di sei anni che vive a Spoleto insieme alla nonna, che non riesce più a occuparsi dì lei. Sofia, invece, dovrà fare i conti con un evento più grande di lei e che la legherà indissolubilmente a Jordi, un suo compagno di classe emarginato da tutti che sembra trovare se stesso solo quando balia. Nel frattempo, dopo aver scontato sei anni in carcere, si presenta in città Sergio La Cava, un affascinante e misterioso trentenne dal passato oscuro, tornato a

Spoleto per un motivo ben preciso…

Redazione