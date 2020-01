CS_A "C'è Posta Per Te" ospiti Can Yaman e Mara Venier

Sabato 18 gennaio, in prima serata su Canale 5, dopo lo strepitoso debutto di sabato scorso, l’appuntamento in prima serata è con Maria De Filippi e la seconda puntata di “C’è Posta per Te”.

Anche questa settimana sono come sempre le storie le protagoniste assolute del racconto che vede coinvolti in due “grandi” sorprese la diva della Tv, amica e collega di Maria, Mara Venier e l’irresistibile e affascinante attore turco Can Yaman, protagonista della serie tv di Canale 5 “Bitter Sweet”.

Il programma ideato da Maria De Filippi e Alberto Silvestri, è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Scritto con Lucia Chiorrini.

Regia: Paolo Pietrangeli.

Redazione