CS_ENRICO NIGIOTTI: giovedì 6 febbraio nella serata speciale di Sanremo 70 interpreterà il brano "TI REGALERÒ UNA ROSA" insieme a SIMONE CRISTICCHI. Il cantautore toscano è in gara al Festival con il brano "Baciami Adesso".

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO NELLA SERATA SPECIALE DI SANREMO 70

pensata per celebrare i 70 anni del Festival

ENRICO NIGIOTTI

INTERPRETERÀ IL BRANO “TI REGALERÒ UNA ROSA”

insieme a SIMONE CRISTICCHI

Giovedì 6 febbraio nella speciale serata di Sanremo 70, pensata per celebrare i 70 anni del Festival, ENRICO NIGIOTTI interpreterà il brano “TI REGALERÒ UNA ROSA”. Il cantautore toscano ha scelto di eseguire e omaggiare la canzone che nel 2007 conquistò il 1° posto del Festival, accompagnato sul palco proprio dal suo autore SIMONE CRISTICCHI.

«Ho scelto di cantare una canzone che amo moltissimo. “Ti regalerò una rosa” è un pezzo di storia, scritto da un artista con una grande anima. Una canzone che mi emoziona ogni volta che la sento, un brano che ho sempre apprezzato fin dalla prima volta che è stata cantata, anche se ero piccolo di età. Adesso che sono più maturo riascoltandola mi emoziona ancora più di allora. Ringrazio molto Simone Cristicchi per aver accettato subito il mio invito, averlo al mio fianco sul palco dell’Ariston è per me un grande onore».

Enrico Nigiotti è in gara al Festival di Sanremo nella sezione Campioni con il brano “BACIAMI ADESSO” (Sony Music Italy).

Il singolo, scritto e composto dallo stesso Enrico Nigiotti, prodotto e arrangiato da Paolo Valli e Celso Valli, è una dichiarazione d’amore attraverso un dialogo con se stessi, «“Baciami Adesso” è la voglia che si tiene in manette quando si lascia libero l’orgoglio invece di far correre il cuore. “L’amore è il marito della vita”».

Il brano sanremese sarà contenuto nel suo quinto album di inediti dal titolo “NIGIO”, in uscita il 14 febbraio.

Nel corso della sua carriera, Enrico Nigiotti si è contraddistinto per il suo linguaggio immediato e diretto scrivendo anche brani per artisti come Eros Ramazzotti, Gianna Nannini e Laura Pausini.

Enrico ha partecipato due volte al Festival di Sanremo, l’ultima lo scorso anno con il brano “Nonno Hollywood” (certificato oro),con il quale si aggiudica il Premio Lunezia per Sanremo come miglior testo in gara e contenuto nell’edizione speciale del suo ultimo album di inediti “Cenerentola e altre storie…”.

Nel 2019 ha girato tutta l’Italia con il suo “Cenerentola tour” presentando dal vivo ai suoi fan i suoi più grandi successi, come “L’amore è” (certificato doppio platino e presentato alla 11ª edizione di X Factor) e “Complici” feat. Gianna Nannini (certificato oro e fra i dieci brani più trasmessi in radio), ma anche la sua ultima hit estiva “Notturna”.

A partire dal 2 maggio il cantautore sarà in tour nei principali teatri italiani con uno spettacolo emozionante in cui presenterà per la prima volta live i brani inediti del suo nuovo album “Nigio”.

Queste le prime date del tour 2020 di Enrico Nigiotti:

2 maggio, Il Celebrazioni – BOLOGNA

4 maggio, Teatro Verdi – FIRENZE

5 maggio, Teatro Dal Verme – MILANO

8 maggio, Teatro Acacia – NAPOLI

11 maggio, Teatro Colosseo – TORINO

19 maggio, Auditorium Parco della Musica (Sala Petrassi) – ROMA

21 maggio, Teatro Goldoni – LIVORNO

Le prevendite dei concerti sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners.

