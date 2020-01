CS_#RAI1 |Festival di Sanremo|I duetti e le canzoni di Sanremo 70

Nella serata speciale di Sanremo 70, giovedì 6 febbraio, pensata per celebrare i 70 anni del Festival ogni Campione interpreterà un brano che ha segnato la storia della kermesse. I 24 artisti in gara potranno scegliere di esibirsi insieme ad artisti ospiti italiani o stranieri e le loro interpretazioni saranno votate dai musicisti e dai coristi componenti l’Orchestra del Festival. La media tra le percentuali di voto ottenute dagli artisti durante la Terza serata e quelle ottenute dalle canzoni/Artisti nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica nella sezione Campioni.

ANASTASIO – SPALLE AL MURO *

PIERO PELU’ – CUORE MATTO *

ELODIE – ADESSO TU con AEHAM AHMAD

ELETTRA LAMBORGHINI – NON SUCCEDERA’ PIU’ con MYSS KETA

GIORDANA ANGI – LA NEVICATA DEL 56 *

DIODATO – 24 MILA BACI *

RAPHAEL GUALAZZI – E SE DOMANI con SIMONA MOLINARI

FRANCESCO GABBANI – L’ITALIANO *

ALBERTO URSO – LA VOCE DEL SILENZIO con ORNELLA VANONI

MARCO MASINI – VACANZE ROMANE con ARISA

ENRICO NIGIOTTI – TI REGALERO’ UNA ROSA con SIMONE CRISTICCHI

MICHELE ZARRILLO – DEBORAH con FAUSTO LEALI

RITA PAVONE – 1950 con AMEDEO MINGHI

TOSCA – PIAZZA GRANDE con SILVIA PEREZ CRUZ

ACHILLE LAURO – GLI UOMINI NON CAMBIANO con ANNALISA

BUGO E MORGAN – CANZONE PER TE *

IRENE GRANDI – LA MUSICA E’ FINITA con BOBO RONDELLI

LE VIBRAZIONI – UN’EMOZIONE DA POCO con CANOVA

LEVANTE – SI PUO’ DARE DI PIU’ con FRANCESCA MICHIELIN E MARIA ANTONIETTA

JUNIOR CALLY – VADO AL MASSIMO – con i VIITO

PAOLO JANNACCI – SE ME LO DICEVI PRIMA con FRANCESCO MANDELLI

PINGUINI TATTICI NUCLEARI – PAPAVERI E PAPERE, NESSUNO MI PUO’ GIUDICARE, GIANNA GIANNA, SARA’ PERCHE’ TI AMO, UNA MUSICA PUO’ FARE, SALIRO’, SONO SOLO PAROLE, ROLLS ROYCE

RANCORE – LUCE con DARDUST e La RAPPRESENTANTE DI LISTA

RIKI – L’EDERA con ANA MENA

* Altri eventuali ospiti che prenderanno parte alle suddette cover saranno comunicati tempestivamente

