CS_#RAI1 31_GEN_2020, 21:20 Il cantante mascherato On air la finalissima con Milly Carlucci

Finalissima venerdì 31 gennaio, per il talent game show di Rai1 “Il Cantante Mascherato”, condotto da Milly Carlucci. Al suo fianco cinque giurati d’eccezione: Patty Pravo, llenia Pastorelli, Flavio lnsinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti. Saranno loro, insieme al pubblico a casa tramite il televoto e il voto sui social, a giudicare le esibizioni dei concorrenti rimasti in gara. La curiosità aleggia in studio, ma soprattutto sul web dove le ipotesi sono cresciute di settimana in settimana. Ai giurati il difficilissimo compito di dover capire, per primi, chi si nasconde sotto le maschere, provando a riconoscere la voce del personaggio famoso durante ogni esibizione. Il totonomi giunti alla puntata finale si fa sempre più avvincente e, mentre alcune identità sono state svelate, ben cinque i personaggi sono ancora avvolti nel mistero.

Il programma rivelazione di questa stagione televisiva, che in poche settimane ha inchiodato davanti alla tv milioni di telespettatori, torna sulla rete ammiraglia per l’ultimo appuntamento della prima stagione, pronto a sorprendere il pubblico con nuove incredibili rivelazioni.

La finalissima si aprirà con lo spareggio tra due maschere amatissime dal pubblico e dalla Giuria: Mastino e Mostro, il televoto decreterà chi dei due passerà alla manche successiva. A seguire due duelli fra le maschere già finaliste Coniglio vs Angelo e Leone che sfiderà il personaggio risultato vincente dalla sfida tra Mastino e Mostro. Queste due manche saranno giudicate da Giuria e Social attraverso un voto combinato e, al termine di ogni sfida, il pubblico conoscerà finalmente la vera identità celata dagli spettacolari costumi indossati dai personaggi. Un trio d’eccezione composto da: Orietta Berti, Arisa ed Emanuela Aureli regaleranno al pubblico un grande momento di spettacolo. Solo quando verrà decretato il verdetto finale, si scoprirà il vincitore di questa prima edizione del Cantante Mascherato, ma soprattutto chi si nasconde dietro le ultime due maschere in gara.

Redazione