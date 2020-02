RAI 02_FEB_2020, 18:00 Sanremo 2020 "Tra Palco e città" Dal 2 febbraio una mostra per raccontare i 70 anni del Festival della Canzone italiana

In occasione della 70ª edizione del Festival prende il via l’innovativo progetto Rai “Tra palco e città”, che coinvolgerà la città di Sanremo portando il Festival fuori dall’Ariston con eventi ed esperienze sul territorio.

La Mostra Rai “Sanremo 70”, a cura di Rai Teche e Direzione Creativa, è il primo degli eventi in programma, sarà inaugurata il 2 febbraio presso il Forte Sante Tecla.

Il direttore di Rai Teche , Maria Pia Ammirati, è orgogliosa di presentare ”una grande mostra per raccontare il Festival della canzone più famoso nel mondo, il più longevo, che compie 70 anni. Attraverso la scelta di foto e materiale documentale proveniente dall’Archivio di Rai Teche, la mostra “Sanremo 70” permetterà di ripercorrere l’intera storia del Festival della Canzone italiana, costruendo una narrazione di quegli anni con fotografie, montaggi di filmati delle canzoni vincitrici, memorabilia, grandi scenografie, i super-ospiti stranieri e molto altro. L’esposizione permetterà di osservare le tante trasformazioni di questo importante evento musicale, che da sempre rispecchia l’evoluzione dei costumi del Paese “.

Redazione