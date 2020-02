CS_#RAI1 "Domenica In" Iva Zanicchi, Arisa, Peppino Di Capri, Vanessa Incontrada, Gianluca Grignani, Andrea Vianello e un talk dedicato alla 70° edizione del Festival di Sanremo

La 21° puntata di Domenica In, in onda domenica 2 febbraio dalle 14 su Rai1 in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, si aprirà con un’ampia intervista a Iva Zanicchi, cantante e vincitrice di ben 3 Festival di Sanremo, in studio anche nelle vesti di scrittrice per presentare il suo ultimo romanzo dal titolo “Nata di luna buona”. L’attrice Vanessa Incontrada interverrà per presentare la nuova fiction “Come una madre”, in onda dal 2 febbraio su Rai1 per 3 puntate, per la regia di Andrea Porporati. Grande attesa per l’arrivo in studio del cantautore Gianluca Grignani che si racconterà a tutto tondo tra successi, carriera e racconti di vita personale, per poi esibirsi nel suo ultimo singolo “Tu che ne sai di me”. Peppino di Capri si esibirà cantando il suo ultimo singolo “Vorrei rivivere”, mentre Arisa si esibirà in compagnia del duo La scapigliatura, cantando il brano “Incontrarsi un giorno a Milano”. Per lo spazio dedicato a Sanremo 2020, ci sarà un talk che avrà come protagonisti Iva Zanicchi, Peppino di Capri e Arisa, oltre agli opinionisti Pierluigi Diaco, Pino Strabioli e Nunzia De Girolamo. Per lo spazio dedicato ai libri, il giornalista ed ex direttore di Rai3 Andrea Vianello interverrà per presentare il suo libro “Ogni parola che sapevo” nel quale racconta il dramma vissuto a causa dell’ ischemia che lo colpì esattamente un anno fa e di come sia riuscito ad uscirne grazie alle cure dei medici e all’ affetto dei suoi cari.

Redazione