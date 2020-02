CS_Manuale di sopravvivenza per intolleranze musicali

Siamo quasi, si parte. Martedì 4 è il grande giorno, vi diranno che è per una certa storia di canzoni e cantanti in imprecisata località rivierasca della Liguria. Non fateci caso, la parola d’ordine è: salvarsi. E siamo qui per dirvi come fare. Partiamo proprio da

Martedì 4

Beh, in fondo è semplice. Probabilmente avrete sentito parlare del fatto che va in onda da qualche tempo La Pupa e il Secchione, e in più c’è la parola Viceversa (ovvero ci sono i Pupi e le Secchione). Martedì sera su Italia 1 vi offriamo la possibilità di recuperare, con un best of di quanto andato in onda finora. Dirige l’orchestra il maestro Paolo Ruffini, prima violinista Francesca Cipriani.

Troppo pop? Non c’è problema. Concedetevi una bella cena lunga e poi in seconda serata, su Canale 5, parte La grande Bellezza, quella vera, da Oscar. Dirige il maestro Paolo Sorrentino.

Ricapitolando:

Italia 1, 21.20 – La Pupa e il Secchione e Viceversa – Il meglio

Canale 5, 23.15 – La Grande bellezza

Mercoledì 5

La musica Trap? Non scherziamo. Ci sono grandissimi film, da storia del cinema, che ci chiamano e con cui si trascorre l’intera serata. Per esempio, su Canale 5, Salvate il soldato Ryan. Per chi non lo ha mai visto e per chi lo ha visto all’epoca, ma ricorda poco. Per esempio: il soldato Ryan l’hanno poi salvato davvero? Dirige il maestro Steven Spielberg (altro che Peppe Vessicchio).

Ricapitolando:

Canale 5, ore 21.25 – Salvate il soldato Ryan

Giovedì 6

Mentre quelli in riviera cantano, la politica e la cronaca continuano a fare il loro corso. E quindi c’è Dritto e Rovescio, puntuale, senza temere concorrenza. Dirige il maestro Paolo Del Debbio. Qualcosa di più leggero? Non c’è problema, in prima tv su Canale 5 c’è la comedy italiana di Sconnessi (Bentivoglio e Crescentini in scena). Si parla di una vacanza senza internet, ma Sconnessi può anche riferirsi alla sconnessione rispetto alle canzonette, ovvio.

Ricapitolando:

Retequattro, ore 21.25 – Dritto e Rovescio

Canale 5, ore 21.20 – Sconnessi

Venerdì 7

“Cara, stasera tu guardi quelli che cantano, vero?”. E alla risposta affermativa, via, fare una faccia di circostanza, recarsi in un’altra stanza con televisore. C’è il nuovo canale Cine34 (al digitale terrestre. A che numero? Al 34) che il venerdì sera chiama a raccolta un intero popolo ben riconoscibile. Il sexy-soft all’italiana di qualche anno fa irrompe ed è subito Edvige Fenech. La soldatessa alla visita militare, in prima serata, La soldatessa alle grandi manovre, subito dopo. What Else?

Ricapitolando:

Cine34 – ore 21.10 – La soldatessa alla visita militare

Cine 34 – ore 22.55 – La soldatessa alle grandi manovre

Sabato 8

E siamo alla serata finale. Per caso pensate di non poter sfuggire davvero, almeno stasera, a quelli della riviera canzonettara? Primo, la scelta, quasi equivalente, è con la serie shock in onda su Focus alla stessa ora e che si chiama Mega Disastri. Ma il consiglio è sempre quello della cena lunga, perché poi, sulla seconda serata di Canale 5, vi potete godere tutt’altra musica: lo Speciale TG5 “A lezione dal Maestro” (il grande Riccardo Muti, ancora una volta mica Vessicchio). Se poi preferite altro, beh, allora ci arrendiamo.

Ricapitolando

Focus – ore 21.00 Mega Disastri

Canale 5 – ore 23.30 Speciale TG5 “A lezioni dal Maestro”

Redazione