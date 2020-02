CS_PIERO PELÙ: DOMANI, MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO, DALLE ORE 10.45 PRESSO LA SPIAGGIA DI BUSSANA PER LA TAPPA SANREMESE DEL SUO “CLEAN BEACH TOUR”

PIERO PELÙ è in gara al 70° Festival di Sanremo con il brano “Gigante” e, in occasione della sua presenza nella Città dei Fiori, porta avanti anche il suo progetto per l’ambiente.

Domani, mercoledì 5 febbraio, dalle ore 10.45 l’Artista si troverà presso la spiaggia di Bussana (Via Al Mare, 26, Bussana – Imperia) per la tappa sanremese del suo “Clean Beach Tour”, un progetto nato “per sottrarre più veleni possibili al nostro ambiente e quindi a noi stessi”.

Per organizzare l’evento (aperto a tutti), Pelù ha coinvolto Legambiente e il Comune di Sanremo che a sua volta ha invitato tutte le scuole del distretto per sensibilizzare anche i giovani su questo importante tema.