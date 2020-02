Sanremo 2020: terza serata del Festival, un nuovo record: Per share il miglior ascolto dal 1997.

Il 70° Festival di Sanremo su Rai1 prosegue nel segno dei record: la serata di ieri è la miglior terza serata per share dal 1997 con 9 milioni 836 mila spettatori e il 54.5 per cento. La prima parte è stata vista da 13 milioni 533 mila persone con share del 53.6, mentre la seconda ha avuto 5 milioni 652 mila spettatori e share del 57.1. Il picco d’ascolto in termini di telespettatori è stato registrato alle 21.33 con 15 milioni 494 mila, in termini di share alle 23.56 con il 60.9 per cento. “Sanremo Start”, dalle 20.52 alle 21.18, ha avuto un ascolto di 11 milioni 591 mila con il 41.4 di share. Sempre molto bene la striscia “Prima Festival” con 8 milioni 337 mila e il 31.8 di share.

Più che raddoppiate, rispetto al 2019, le interazioni social legate al Festival: ieri, nel corso dell’intera giornata, sono state 5 milioni 818 mila contro i 2 milioni 429 mila della passata edizione (Fonte Nielsen).

Nella terza serata del Festival dedicata ai duetti, a conquistare la cima della classifica è stata Tosca. La cantante tra i big in gara, si è esibita sul brano Piazza Grande di Lucio Dalla ma riarrangiato in versione spagnola, con lei sul palco Silvia Perez Cruz. Al secondo posto Piero Pelù con la cover Cuore Matto che ha omaggiato Little Tony, ottenendo una standing ovation, mentre al terzo posto i Pinguini Tattici Nucleari con la loro cover anomala, un medley in cui hanno unito diversi successi del Festival di Sanremo.

