CS_A Tecla il secondo posto nella categoria Nuove Proposte di Sanremo 2020 e il Premio della Sala Radio TV Lucio Dalla

Il video, premiato con il Soundies awards per il miglior videoclip girato in territorio ligure, è stato realizzato nella suggestiva cornice della città della musica di Sanremo per la regia di Gaetano Morbioli già regista di Laura Pausini, Tiziano Ferro, Pino Daniele, Marco Mengoni, Modà, Arisa, e moltissimi altri.



Redazione