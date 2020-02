CS_A "#CR4-La Repubblica delle Donne" si festeggia l'amore

Mercoledì 12 febbraio, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “#CR4 – La Repubblica delle donne” Piero Chiambretti celebra l’amore che sarà fil rouge di tutta la puntata in occasione della settimana di San Valentino.

Attraverso approfondimenti, rubriche inedite delle Ministre Iva Zanicchi, Lory Del Santo, Francesca Barra, Ambra Lombardo, dell’Arcidiacona Maria Vittoria Longhitano, dibattiti, gag divertenti di Cristiano Malgioglio, testimonianze di coppie con il loro “originale” punto di vista sull’amore, come Vittorio Sgarbi e la compagna Sabrina Colle, e Melania Rizzoli, si racconta il sentimento più nobile dell’animo umano.

E ancora, si parla della famiglia reale britannica attraverso la testimonianza dell’ex cuoca di Lady Diana Carolyn Robb, che per la prima volta rilascerà un’intervista in Italia. A completare il racconto sulla monarchia inglese anche la celebre scrittrice Lady Colin Campbell.

Spazio anche al giovane rapper Shade (pseudonimo di Vito Ventura) che sta conquistando grandi e piccini. Ad accompagnare il conduttore nel corso della puntata le esibizioni canore del trio soprano Appassionante, l’ironia di Rosalia Porcaro, le performance delle ballerine Lidia Carew e Klaudia Pepa, “Trilli” con una nuova sigla!

Redazione