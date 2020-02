CS_#RAI3 12_FEB_2020, 21:20 Chi l'ha visto? Ospiti i genitori di Marco Vannini

Marina e Valerio, i genitori di Marco Vannini, saranno in studio ospiti di “Chi l’ha visto?” domani, mercoledì 12 febbraio, alle 21.20 su Rai3, per ringraziare tutte le persone che sono state loro accanto dopo la sentenza di Cassazione che ha rinviato a un processo d’appello bis la valutazione delle responsabilità di Antonio Ciontoli e dei suoi familiari.

“Volevo fermare Alessandro, il ragazzo che dava fastidio a mio figlio. Gli volevo dare una lezione”, dice Riccardo Menenti in un’intervista rilasciata al programma condotto da Federica Sciarelli. Menenti, condannato all’ergastolo per l’omicidio del giovane Alessandro Polizzi, è stato scarcerato per decorrenza dei termini il 20 gennaio scorso. La magistratura è poi intervenuta disponendo per lui l’obbligo di dimora, in attesa del terzo grado di giudizio.

Come sempre, nel corso della puntata, emergenze e dirette su casi di scomparsa. Per assistere al programma in diretta dallo studio: telefono 06.8262 o posta elettronica 8262@rai.it.

Per contatti: facebook: http://www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3 sito: http://www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987

