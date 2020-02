CS_#CANALE5 A "Verissimo" tra gli ospiti Rita Pavone, Gabriele Muccino, Emma e Silvia Provvedi

Sabato 15 febbraio, alle ore 16.00, appuntamento con Verissimo.

In esclusiva, Silvia Provvedi in attesa del suo primo bebè, racconta a Verissimo questo periodo magico della sua vita.

Silvia Toffanin accoglie in studio una vera icona della musica italiana, tornata sul palco di Sanremo dopo 48 anni di assenza: Rita Pavone.

Gabriele Muccino ed Emma Marrone saranno ospiti per presentare ‘Gli anni più belli’, il film in cui la cantante salentina ha fatto il suo debutto in veste d’attrice.

Per la prima volta a Verissimo Barbara Alberti, che qualche giorno fa si è ritirata dal ‘Gf Vip’, spiegherà il perché di questa sua scelta.

Infine, in studio, anche Nicola Savino ed Enrico Nigiotti.

