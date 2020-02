CS_Quinto appuntamento con "C'è posta per te"

“C’è Posta per Te” torna dopo la pausa della settimana scorsa con una nuova puntata ricca di grandi storie e grandi emozioni.Protagonisti, come sempre, sono le storie della gente comune che si rivolge a “C’e’ Posta per Te” con la speranza di riallacciare rapporti familiari difficili, incontrare una persona amata che si è allontanata, commuovere un amico o un familiare con un regalo speciale, incontrare un primo amore. A fare da intermediario tra il mittente e il destinatario della posta Maria De Filippi, insostituibile cantastorie del suo amatissimo people show. Immancabili le sorprese che coinvolgono i beniamini del pubblico e dei protagonisti delle storie. In questa puntata a mettersi in gioco troviamo il poker di giurati che affiancano Maria De Filippi a “Tu si que Vales”: Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi e l’amatissima Emma accompagnata dal suo adorato papà Rosario. Il programma è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset e ideato e condotto da Maria De Filippi. Regia: Paolo Pietrangeli.

Redazione