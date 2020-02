CS_#RAI1 "COME UNA MADRE" Il momento cruciale si avvicina…

Nuovo appuntamento con la fiction “Come una madre”, in onda su Rai1 domenica 16 febbraio alle 21.25, con Vanessa Incontrada, Sebastiano Somma, Simone Montedoro, la partecipazione straordinaria di Katia Ricciarelli, Giuseppe Zeno e Luigi Diberti.

Nonostante l’insperato aiuto di un uomo misterioso e il rifugio in un luogo bellissimo e remoto, per Angela e i bambini tutto sembra essere perduto e il momento dello scontro finale si avvicina sempre più. Ma, ad un passo dal baratro, un segreto sepolto nel passato della famiglia di Bruno e Valentina torna a galla…

