CS_RAI1 20_FEB_2020, 21:25 Don Matteo 12 'Non uccidete'

Nuovo appuntamenjto con la dodicesima stagione di “Don Matteo”, giovedì 20 febbraio alle 21.25 su Rai1 con un episodio dal titolo Non uccidete. Nada, una ragazza ucraina, viene ricoverata d’urgenza in ospedale. Qualcuno, nel cuore della notte, l’ha investita con un furgoncino. Apparentemente alla guida c’era Don Matteo. Mentre è alle prese con il caso, Anna deve fare i conti con Il matrimonio della cugina, al quale decide di andare insieme a Sergio. Nel frattempo, l’intera Spoleto si sta preparando all’evento dell’anno: In città arriverà il Papa! Ognuno è alle prese con i preparativi, anche il nostro Cecchini, che per l’occasione vuole preparate l’asado argentino. E per farlo al meglio ha deciso di allevare personalmente un maialino, che porta al guinzaglio per i vicoli di Spoleto. Ma che farà il nostro maresciallo quando il maialino sparirà misteriosamente.

Redazione