CS_TOM WALKER: a luglio torna in Italia con 4 concerti per presentare al pubblico l'album "WHAT A TIME TO BE ALIVE (Deluxe Edition)". Prevendite disponibili dalle ore 11.00 di lunedì 24 febbraio.

IL CANTAUTORE MULTIPLATINO

VINCITORE DEL “BRITISH BREAKTHROUGH ACT” AI BRIT AWARDS 2019

A LUGLIO TORNA IN ITALIA CON 4 CONCERTI

per presentare al pubblico l’album

“WHAT A TIME TO BE ALIVE (DELUXE EDITION)”

contiene le hit radiofoniche “LEAVE A LIGHT ON” e “JUST YOU AND I”

e il nuovo singolo “BETTER HALF OF ME”

PREVENDITE DISPONIBILI DALLE ORE 11.00 DI LUNEDÌ 24 FEBBRAIO

A luglio TOM WALKER, il cantautore multiplatino vintore del “British Breakthrough act” ai BRIT Awards 2019, torna in Italia con 4 imperdibili concerti!

Uno spettacolo unico in cui l’artista britannico, che in poco tempo ha raggiunto 1 miliardo e mezzo di stream e oltre 1 milione di dischi venduti su scala mondiale, presenterà al pubblico i brani della versione speciale del suo album d’esordio “WHAT A TIME TO BE ALIVE (Deluxe Edition)” (Relentless/Sony Music).

QUESTE LE DATE ITALIANE DEL SUO TOUR:

12 luglio – Auditorium Parco Della Musica, ROMA (Roma Summer Fest)

13 luglio – Arena del Mare, Porto Antico, GENOVA

14 luglio – Piazza Castello Sexto ‘Nplugged, SESTO AL REGHENA (PN)

16 luglio – Corte Mole Vanvitelliana, ANCONA (Spilla Festival 2020)

Le prevendite dei concerti saranno disponibili a partire dalle ore 11.00 di lunedì 24 febbraio sui circuiti Ticketone.it e ticketmaster.it.

“What A Time To Be Alive (Deluxe Edition)”, disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme streaming, contiene 21 tracce, tra cui 4 brani inediti e le versioni rivisitate delle hit radiofoniche “Leave a Light On” (DOPPIO PLATINO in Italia) e “Just You and I” (PLATINO in Italia).

L’album è stato anticipato dal primo inedito “Better Half Of Me”, un brano intimo e intenso in grado di coinvolgere ed emozionare gli ascoltatori come le sue hit precedenti, che ha subito conquistato il primo posto nel Regno Unito e sta continuando a scalare le classifiche internazionali.

Questa la tracklist della versione speciale di “What A Time To Be Alive (Deluxe Edition)”: “Angels”, “Leave a Light On”, “Not Giving In”, “How Can You Sleep At Night?”, “Now You’re Gone feat. Zara Larsson”, “My Way”, “Blessings”, “Cry Out”, “Dominoes”, “Fade Away”, “Just You And I (Acoustic)”, “The Show”, “Walk Alone – Rudimental feat. Tom Walker”, “Better Half of Me” (brano inedito), “Heartbeats” (brano inedito), “Something to Believe In” (brano inedito), “Be Myself” (brano inedito), “All That Matters (Acoustic)”, “Fly Away With Me”, “Just You And I (Single Version)”, “Leave a Light On (Sony Bravia Version)”.

In poco tempo Tom Walker si è affermato sulla scena musicale mondiale ottenendo un successo incredibile: 1 miliardo e mezzo di stream, 7 milioni di singoli e 1 milione di dischi venduti (di cui 200 mila solo nel Regno Unito).

E ancora il singolo “Leave a light on”, certificato platino in 15 Paesi (DOPPIO PLATINO in Italia), ha venduto 2 milioni di copie solo nel Regno Unito, registrato 390 milioni di stream totali nel mondo, mentre “Just You and I” (PLATINO in Italia) ha venduto 1 milione di copie e totalizzato oltre 270 milioni di stream complessivi.

Redazione