CS_La dance degli Ensonika, da Bowie a Giuni Russo, nel loro primo album.

Con oltre 250 concerti all’attivo nei vari music club la cover-band lancia nei digital stores, su etichetta Soter, Heroes di David Bowie e un album ‘live’ dal tour 2019.

Heroes, scritto da David Bowie con Brian Eno, entrambi fra i maggiori rappresentanti del Glam rock rappresenta un vecchio desiderio degli Ensonika. Oltre all’ammirazione per l’artista, la band aggiunge:

“Ci sono voluti molti mesi per decidere, anche per cercare di onorare il rispetto che abbiamo sia per l’artista che per il brano.

Non volevamo snaturare completamente un capolavoro, ma abbiamo comunque deciso di sottrarre la parte più rock, che ci appartiene di meno, contaminando l’arrangiamento e l’atmosfera generale con suoni tipici della prima parte degli anni 80: il tipico basso sintetico che gira sull’ottava, i “tom” elettronici, l’assenza di chitarre. Abbiamo comunque mantenuto intatta la melodia, la struttura ed in parte l’intenzione dell’originale”.

Tutte le cover che gli Ensonika hanno spesso queste caratteristiche: brani fedeli agli originali mentre altri vengono contaminati, resi più “dance ” da suoni elettronici, spesso non presenti in origine, ritmi incalzanti e medley molto tirati, quasi simili ai mixaggi dei DJ che ancora utilizzavano il vinile.

Ora hanno raccolto tutto il repertorio cover, inclusa Heroes, in un album dal titolo One Night. Live! , disponibile in tutti i digital stores e in formato cd fisico acquistabile durante i loro concerti.Gli Ensonika si sono formati dieci anni fa ed hanno la passione per le sonorità anni ‘70 ‘80 e ’90. Provengono dalla provincia di Pavia e sono: Fabio Milani alla voce; Paolo Belloni, programmatore, producer e tastiere; Diego Fontanella, tastiere e graphic art-worker.

Sui loro canali social, tutte le date Live e gli aggiornamenti. Link video HEROES: https://www.youtube.com/watch?v=X07bp7qP65k

Redazione