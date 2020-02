CS_1 di 12 JOHN LEGEND: ospite straordinario della quarta stagione di “THIS IS US”, la serie in onda da domani su FoxLife.

JOHN LEGEND

Ospite straordinario della quarta stagione di “THIS IS US”

l’acclamata serie in onda da domani su FoxLife (canale 114 di Sky)

L’artista interpreterà inoltre il nuovo singolo

“CONVERSATIONS IN THE DARK”

La star internazionale tornerà in Italia per un imperdibile concerto:

5 luglio – LUCCA SUMMER FESTIVAL

Il poliedrico artista JOHN LEGEND prenderà parte al primo dei nuovi episodi della celebre serie dramedy “THIS IS US” in onda in prima visione assoluta da domani alle ore 22.00 su FoxLife (canale 114 di Sky). Legend, cantautore multiplatino e attore, non solo reciterà ma presenterà anche il suo nuovo singolo “Conversations In The Dark”.

Scritto da Legend, Gregg Wattenberg, Jesse Fink, Kellen Pomeranz e Chance Peña e prodotto da Gregg Wattenberg e Pom Pom, “Conversations In The Dark” è recentemente uscito in una nuova versione con David Guetta.

La superstar internazionale tornerà in Italia per uno straordinario concerto: 5 luglio – Lucca Summer Festival (produzione Di&GI – D’Alessandro & Galli. Per tutte le info www.dalessandroegalli.com – Infoline 0584 46477).

I biglietti per la data italiana sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e www.dalessandroegalli.com.

John Legend negli anni ha conquistato 10 Grammy Awards, un Premio Oscar, un Golden Globe, un Tony Award e un Emmy Award, rendendolo così il primo uomo afro-americano ad essersi aggiudicato un EGOT. John Legend ha pubblicato 6 album, Get Lifted (2004), Once Again (2006), Evolver (2008), Love in the Future (2013), Darkness and Light (2016), e A Legendary Christmas (2018).

È stato parte del cast di “Jesus Christ Superstar Live in Concert” nel 2018, vincendo un Emmy per Outstanding Variety Special e aggiudicandosi una nomination per Outstanding Lead Actor (Limited Series).

Legend si è unito alla 16° edizione del programma “The Voice” nel 2019, vincendo con Maelyn Jarmon, ed è al momento impegnato come giudice anche nella 17° edizione.

Come filantropo, Legend nel 2015 ha dato inizio alla campagna #FREEAMERICA, per aprire un confronto riguardo alla giustizia americana.

Redazione