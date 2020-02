CS_FASMA: fuori venerdì 28 febbraio il nuovo album "IO SONO FASMA", che contiene il singolo sanremese "PER SENTIRMI VIVO".

FASMA





FUORI VENERDÌ 28 FEBBRAIO IL NUOVO ALBUM

IO SONO FASMA

CHE CONTIENE IL SINGOLO

PER SENTIRMI VIVO

CON CUI HA PARTECIPATO TRA LE “NUOVE PROPOSTE”

ALLA 70° EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SANREMO

AL VIA IL 2 MARZO L’INSTORE TOUR

Fuori il 28 febbraio “IO SONO FASMA” (Sony Music Italy), secondo album dell’artista romano Fasma, che conterrà il singolo “PER SENTIRMI VIVO”, brano con cui ha partecipato tra le “Nuove Proposte” alla 70° edizione del Festival di Sanremo. L’album è già disponibile in pre-save, pre-order e pre-add al link (https://SMI.lnk.to/iosonofasma).

Il nuovo album “IO SONO FASMA” nasce dalla voglia di mostrare cosa si ha dentro, in modo libero e senza restare prigionieri di un determinato genere. Questa la tracklist di “IO SONO FASMA”: Tu sei Fasma; Fenice; Lo faccio davvero feat. Lil Zeff; Nudi; S.D.A.; 2000; Per sentirmi vivo; Cosa? Scusa!; Tommy; BASTA!; NO(I); Ricetta-RR; 100m sotto terra feat Barak da Baby; Non so chiedere aiutofeat. Riviera.

A partire dal 2 marzo Fasma sarà nelle principali città italiane per incontrare i fan e autografare le copie del disco. Questi gli appuntamenti confermati:

02.03 – ore 17.00 – Roma – Discoteca Laziale, via Mamiani

03.03 – ore 15.30 – Firenze – Galleria del Disco, Sottopassaggio Stazione S. Maria Novella

03.03 – ore 18.30 – Bologna – Semm Music Store & More, via Guglielmo Oberdan

04.03 – ore 17.00 – Napoli – Feltrinelli, Stazione Centrale Piazza Garibaldi

05.03 – ore 17.30 – Bari – Feltrinelli, c/o C.C. Mongolfiera Santa Caterina

I primi due appuntamenti a Milano e Torino sono stati rimandati a data da definire, a causa di misure cautelari legate all’allarme sanitario attuale e alle disposizioni delle regioni interessate.

A oggi Fasma ha all’attivo oltre 80 milioni di stream, numeri da capogiro per il giovane artista romano che, durante il Festival di Sanremo, ha fatto innamorare pubblico e critica con la sua musica e le sue performance.

Tiberio Fazioli, aka FASMA, nasce il 17 dicembre 1996 a Roma. Nel 2016 fonda la crew WFK insieme al produttore GG (Luigi Zammarano) e il suo manager Tommy l’Aggiustatutto: «Esistiamo dentro di noi da sempre, a livello pubblico dal 17/12/2016». L’etichetta ha all’attivo tre artisti: Lil Zeff, Riviera e Barak da Baby. La musica è il pennello senza regole di Fasma, il microfono è la fotocamera con la quale cerca di rievocare momenti passati e significativi della propria vita, empatia in note, scatti di emozioni. Nel 2017 pubblica i singoli “Marylin M.” (oltre 11 milioni di visualizzazioni su YouTube e oltre 16 milioni di streaming su Spotify) certificato Disco d’oro, “M. Manson”, “Lady D.” e “Monnalisa” ft. Barak da Baby. Il suo album d’esordio “Moriresti per vivere con me” è uscito il 2 Novembre 2018 e, a oggi, ha raccolto 43 milioni di stream.

