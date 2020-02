CS_Al via la nuova edizione di "Amici"

Maria De Filippi

conduce la prima puntata della diciannovesima edizione

del talent show più longevo e più seguito della Tv

“AMICI”

Direttore Artistico

Giuliano Peparini

Questa edizione prevede

9 puntate

6 puntate con dieci talent

Nyv, Giulia, Gaia, Jacopo, Francesco e Martina cantanti

Valentin, Nicolai, Javier e Talisa ballerini

in gara in un circuito ad eliminazione “tutti contro tutti” che decreta

1 vincitore della categoria canto, 1 vincitore della categoria ballo

e il vincitore assoluto di #Amici19

3 puntate celebrative dove si fa festa con dieci professionisti

3 organi giudicanti per le due fasi di gara:

una Giuria

composta da grandi artisti del mondo dello spettacolo

Loredana Bertè, Vanessa Incontrada e Gabry Ponte

accanto a loro in un ruolo per lui del tutto inedito

Tommaso Paradiso

i Professori

Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Timor Steffens

Rudy Zerbi, Stash e Anna Pettinelli

Insieme a la VAR formata dal Maestro Beppe Vessicchio

e dal coreografo di fama internazionale Luciano Cannito

il pubblico da casa che sostiene il proprio talent preferito attraverso il televoto

Tra due giorni, in diretta dal Teatro 8 degli Studi televisivi Titanus Elios in Roma, Maria De Filippi dà il via in prima serata su Canale 5 al Serale del talent show “Amici”.

La scuola del talento raggiunge il traguardo delle 19 edizioni. “Amici” segna

indiscutibilmente la storia della televisione, è infatti il talent più longevo al mondo

ed è stato il primo format originale italiano di questo genere ad essere venduto all’estero.

“Amici” è una macchina rodata, che non si ferma mai:

a partire dai casting che non si interrompono mai, fino al lavoro didattico che inizia

con la formazione della classe e che prosegue fino alla fine del programma.

Un percorso (di oltre 8 mesi) fatto di sacrifici, grande impegno, disciplina, fatica e

concentrazione dove gli allievi vengono preparati quotidianamente a performare

(nel canto e nel ballo) per affrontare esami e sfide che vengono richieste dalla

produzione e per imparare fin da subito a sentirsi votati e a volte criticati da esperti

del settore, produttori musicali, manager delle etichette discografiche, eccellenze

della danza e giornalisti specializzati. “Amici” -coadiuvata anche dal supporto di

professionisti di fama nazionale e internazionale che generosamente trasmettono la

loro esperienza attraverso delle MasterClass- è l’unica scuola del talento che dà ai

ragazzi l’opportunità di studiare (8 ore al giorno) e crescere professionalmente nelle

rispettive discipline attraverso lezioni di canto, ballo, storia e teorie della musica e

della danza, cultura generale, interpretazione del testo … e molto altro.

“Amici” è un programma televisivo che contribuisce a formare l’opinione pubblica

grazie all’insostituibile presenza di Maria De Filippi che riesce sempre a intercettare i

desiderata del pubblico a cui si rivolge.

Un programma che nel corso degli anni è diventato un vero e proprio fenomeno pop capace di coniugare il talento all’intrattenimento creando così un evento unico del panorama artistico e televisivo.

Un programma che da sempre ha catalizzato l’interesse dei giovani, del target più appetibile per la Tv e che prima degli altri ha avuto un’evoluzione crossmediale grazie alla creazione della piattaforma Witty Tv che offre quotidianamente

contenuti inediti e che ha portato il brand “Amici” in vetta a tutte le classifiche social incoronandolo regolarmente come il programma di cui si parla di più in rete.

Un programma che converge verso un unico obiettivo: grazie alla commistione di generi e linguaggi diversi come Il canto, il ballo, il racconto, la comicità,

l’intelligenza, la profondità, il talent e la creatività dà sempre opportunità ai giovani, mostrando loro un possibile futuro e trasmettendo l’importanza del valore

dell’impegno.

Un programma dove oltre all’arte e all’intrattenimento trovano spazio momenti di riflessione che coinvolgono il pubblico in studio e a casa.

Ciò che rende unico “Amici” è che è riuscito a mettere in connessione i giovani con le aziende interessate a sostenere nuovi progetti incentrati sul talento ed ha avuto ed ha ancora l’assoluta capacità di creare reali occasioni lavorative per loro.

E’ lunga la lista dei sogni realizzati e dei traguardi professionali raggiunti da chi ha partecipato ad “Amici”. Tra i tanti ricordiamo:

Alessandra Amoroso, Emma, Elodie, Irama, Annalisa, Enrico Nigiotti, Stash, Diana Del Bufalo, Giordana e Alberto Urso per la musica;

Elena D’Amario, Stefano De Martino, Giulia Pauselli, Giuseppe Giofrè, Gabriele Esposito, Andreas Müller, Virginia Tomarchio, Sebastian Melo Taveira, Umberto Gaudino e Vincenzo Di Primo per la danza.

A rendere ulteriormente unico nel suo genere questo Show il lavoro di Giuliano Peparini, Direttore Artistico di “Amici” e coreografo di fama internazionale.

A sua disposizione per creare quadri di grandissimo spessore artistico ed emotivo un corpo di ballo formato da ballerini professionisti provenienti da tutto il mondo.

Il primo appuntamento con il Serale ricco di grandi sorprese e ospiti d’eccezione è per venerdì 28 febbraio in prima serata su Canale 5.

Il programma è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset ideato e condotto da

Maria De Filippi e scritto con Mauro Monaco, Fabio Pastrello ed Emanuela Sempio.

Produttore esecutivo Fascino Pg.t. Claudia Ciaramella, produttore esecutivo

Mediaset Paolo Galanti, direttore della fotografia Massimo Manzato, costumi Anahi Ricca. Firma la regia Andrea Vicario.

