CS_"TANTO E' UGUALE" : il pop "sincero" di Roberta Bonanno

La sua è fra le voci piu’ belle uscite dai talent. Puo’ spaziare senza problemi dal pop al soul, dalla dance al jazz come ha dimostrato durante l’avventura televisiva di “Tale e quale show”. Roberta Bonanno, figura artistica sottovalutata dai circuiti radiofonici torna un bel pezzo firmato da Fabio Vaccaro e Mattia Foderà. Un brano che mette in evidenza le sue doti vocali e in un panorama musicale, quello contemporaneo, sempre piu’ proiettato al “sintetico”, “Tanto è uguale” suona come un prodotto vero, sincero, fatto col cuore prima che con gli strumenti.

Il brano è accompagnato da un videoclip per la regia di Luca Giordano, girato in due luoghi incantevoli e romantici come il lungo lago di Como e Cernobbio con le sue ville. “Il video è stato pensato come sfogo romantico attraverso le immagini, la sensualità e la rabbia che può avere una donna verso un uomo.

Redazione