CS_A “Le Iene Show” nuova inchiesta sulle ricostruzioni post terremoto in Emilia

Domani, giovedì 5 marzo, in prima serata su Italia 1, appuntamento con “Le Iene Show” condotto dal trio tutto al femminile composto da Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei.

Tra i servizi della puntata:

Alessandro De Giuseppe si occupa della ricostruzione edilizia avvenuta in Emilia dopo il terremoto che colpì la regione nel maggio 2012. L’inviato incontra il Presidente della regione Stefano Bonaccini per provare a fare chiarezza sui soldi pubblici utilizzati, dal momento che, dopo quel dramma, sembrerebbe siano stati in parecchi ad approfittarsi del disastro al fine di ottenere finanziamenti a cui non avrebbero avuto diritto o a cui avrebbero avuto diritto ma per importi decisamente inferiori.

Continua l’inchiesta di Antonino Monteleone sul caso “Strage di Erba”: Azouz Marzouk, marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, due delle quattro vittime, tornerà sul luogo del delitto.

Vittime dei due scherzi della puntata sono il calciatore Marco Verratti e l’attrice Eva Grimaldi.

Il programma può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.

