CS_RAI3 05_MAR_2020, 21:20 In Arte Ornella Vanoni – Uno speciale condotto da Pino Strabioli

Giovedì 5 marzo alle 21.20 andrà in onda su Rai3 uno speciale su Ornella Vanoni condotto da Pino Strabioli. Torna in prima serata “In Arte”: il programma dedicato alle protagoniste indiscusse della storia musicale, artistica e culturale del nostro Paese. Una serata speciale per raccontare un’artista che ha saputo sfidare e reinventare i canoni dell’interprete femminile del suo tempo: Ornella Vanoni. Il programma poggia su diversi filoni narrativi e supporti video. Innanzitutto l’intervista tra la protagonista e Pino Strabioli. La celebre artista si confida, racconta la sua infanzia, la famiglia, gli amori, i dolori, le sue fonti di ispirazione, il senso vero delle sue scelte artistiche. E poi i grandi momenti che hanno scandito le sua incredibile carriera. Un’intervista intensa a una grande star italiana, attraverso la quale si ripercorre anche un pezzo di storia del nostro Paese. Il secondo filone narrativo e visivo poggia sul ricchissimo repertorio Rai, fatto di interviste, canzoni, videoclip. Terzo, le interviste ai colleghi che accompagnano il racconto della straordinaria vita artistica della cantante e attrice, da Arisa a Riccardo Cocciante, da Paolo Fresu a Gino Paoli, da Mario Lavezzi, a Dacia Maraini e Nina Zilli.

