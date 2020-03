CS_#RAI 08_MAR_2020| Giornata Internazionale della Donna |In tv, alla radio e sul web una programmazione dedicata all'8 marzo

La Rai celebra l’8 marzo con una programmazione dedicata che coinvolge Reti, Testate e web. La Giornata Internazionale della Donna diventa così l’occasione, in tv e alla radio, per ricordare le conquiste sociali e politiche delle donne e la lotta contro discriminazioni e violenze.

Per tutta la settimana è in onda su tutte le Reti la Campagna di raccolta fondi – sostenuta da Responsabilità Sociale Rai- promossa dall’Associazione We World, finalizzata a contrastare la violenza sulle donne. Inoltre, dal 7 al 9 marzo, viene trasmesso uno spot istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Domenica 8 marzo la programmazione prende il via su Rai1 con Uno Mattina in Famiglia e prosegue con A Sua Immagine. Sempre su Rai1 spazi dedicati all’interno di Domenica In (alle 14) e Da noi…a ruota libera (17.35). In prima serata ultima puntata per la fiction La vita promessa- parte seconda, il racconto del coraggio di una donna emigrata in America, interpretata da Luisa Ranieri. Alle 23.40 Speciale Tg1 interamente riservato all’argomento.

Su Rai2 dopo Protestantesimo (alle 8.15) si prosegue con Sulla Via di Damasco che ricorda il centenario della nascita di Chiara Lubich, e con il docu-reality O Anche No (9.15). Appuntamento al femminile anche per Settimana Ventura, alle 11.55, e chiusura con Che tempo che fa (21.05): Giampiero Mughini ospite di Fabio Fazio dedica il suo intervento alla poetessa Antonia Pozzi.

Su Rai3 interamente in rosa anche Il Kilimangiaro (15.55) e la seconda serata con La casa siamo tutte (24.15), versione televisiva del concerto svoltosi all’ Auditorium Parco della musica di Roma per sostenere la Casa delle donne di Trastevere.

Sei i film proposti da Rai Movie nella giornata. Tra i titoli spiccano le Risate di gioia (19.15), tratte dai racconti di Alberto Moravia e firmate da Mario Monicelli con Totò, Anna Magnani e Ben Gazzara, e Va’ dove ti porta il cuore (23.15), di Cristina Comencini, con Virna Lisi, Margherita Buy, Galatea Ranzi e Massimo Ghini. In programma anche Two Mothers (14.05) di Anne Fontaine, Amore e inganni (15.45) di Whit Stillman, La duchessa (17.25) di Saul Dibb e The Women (21.10) di Diane English. Anche Rai Premium propone una pellicola ad hoc, Sussurri del deserto (13.45) di J. Gruenler.

Rai Cultura dedica alla ricorrenza un’articolata programmazione che si snoda attraverso alcuni momenti principali su Rai5 e Rai Storia. Su Rai5 Scrittori per un anno (alle 8), Art Night (ore 9) dedicato a Zaha Hadid. Alle 10, come per tutte le domeniche di marzo, un ciclo di appuntamenti su Donizetti e le sue eroine. Alle 17.45 Les Vêpres siciliennes dal Teatro dell’Opera di Roma. In chiusura Art Night (01.15) con un documentario su Marina Abramovic.

Rai Storia propone Il Giorno e la Storia, (alle 00.10 e in replica alle 5.30, 8.30, 11.30, 14 e 20.10) Passato e Presente (9.00) e, per il ciclo Varietà (9:40) ripropone la seconda puntata del programma Milleluci (del 23 marzo 1974) con tre grandi donne dello spettacolo: Mina, Raffaella Carrà e Monica Vitti. L’offerta di Rai Cultura prosegue con Seven women (10.30) di Yvonne Sciò: un viaggio nella vita di sette protagoniste del nostro tempo. Seguono Donne del Risorgimento (13.00) Spose di guerra (15.00) e L’amore in Italia (16.00). Nel preserale Italiani (19.00) dedicato alla prima donna direttrice di museo in Italia Palma Bucarelli – A regola d’Arte, poi Res – Grandi madri del pensiero femminile – Betty Friedan (19.55), attivista e teorica del movimento femminista. Si continua con Scritto, Detto Letto (20.20) e 8 marzo (21.10), il racconto delle leggi del Parlamento e delle sentenze della Corte Costituzionale emesse per perseguire la parità di genere. Prima serata con il film La scelta di Barbara (21.20) e, a seguire, Senza distinzione di genere: il corpo delle donne. L’intera programmazione dedicata all’8 marzo si chiude con il doc La lunga marcia.

Tutte le Testate si occupano della Giornata con servizi e approfondimenti. Su RaiNews24 in particolare spazio alla rubrica #Nonsolo8marzo. Grande impegno della Tgr che fino al 10 marzo propone ampi spazi all’interno di “Buongiorno Regione” e in tutte le edizioni regionali. Anche alla radio un palinsesto dedicato all’8 marzo nei Gr e nei programmi. Radio1 propone lo speciale Vittoria. Radio2 trasmette una playlist totalmente al femminile. Radio3 Classica disegna un itinerario in musica seguendo le tracce che le artiste, compositrici e interpreti hanno lasciato nel tempo. La puntata della Grande radio è dedicata a voci femminili, così come il Cinema alla radio di Hollywood party. Serata a teatro poi con l’adattamento radiofonico de I Testamenti (20.30) di Margaret Atwood. Sul sito di Radio3 Scienza è disponibile inoltre il ciclo di podcast “Col 20 in poppa”, una serie di interviste a scienziate di tutto il mondo. Su Radio Techetè selezione di puntate da L’ora delle donne dedicato a ritratti di donne più rappresentative del nostro Paese.

Importante l’offerta di RaiPlay che propone in esclusiva la serie a cartoni animati Indomite. Si tratta di 30 mini-biografie in animazione dedicate ad altrettante protagoniste che hanno fatto della loro vita un’avventura, da Joséphine Baker alla prima e unica imperatrice della Cina. Sarà Isabella Ragonese a dare voce a tutte queste donne. Sulla piattaforma Rai anche una fascia cinema dedicata e una selezione d’archivio delle Teche Rai con interviste e ritratti di donne straordinarie.

Redazione