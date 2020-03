CS_RAI1 08_MAR_2020, 21:25 La vita promessa 2 |Nuovo appuntamento con Luisa Ranieri

Nuovo appuntamento con la fiction “La vita promessa 2”, in onda domenica 8 marzo alle 21.25 su Rai1 con Luisa Ranieri. Carmela, suo malgrado, scopre che i suoi figli hanno tanti segreti, alcuni dei quali rischiano di far saltare per sempre la famiglia che difende con tanto amore. Nonostante i suoi tanti nemici, Carmela si batte come una leonessa. Continua nella disperata ricerca di Rocco, proprio mentre deve difendersi dalla passione sfrenata di Spanò che ritorna in tutta la sua violenza, oltre alla lotta per impedire che il suo ristorante venga demolito a causa di una speculazione edilizia. Chiunque altro si arrenderebbe, ma non lei, che risponde colpo su colpo…

Redazione