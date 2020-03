CS_Da venerdì in radio "Range Rover", il nuovo singolo di AMEDEO PREZIOSI!

DELIRIO. SCUSATE PER IL DISAGIO.

HO ANCHE DEI DIFETTI. ANCHE SE NON TRAPPO.

CHE DISASTRO.

Questo fino a ieri. Ma venerdì 13 marzo

AMEDEO PREZIOSI

pubblica il nuovo singolo!RANGE ROVER

prodotto da DJ MATRIX

Da venerdì 13 marzo è disponibile in radio e in digitale “RANGE ROVER”, il nuovo singolo di Amedeo Preziosi per Sony Music.

Tu che ridevi della mia Fiat Punto del 99… Vuoi salire sul Range Rover?

Potenza, energia, senso di libertà e voglia di divertirti: questi gli ingredienti del nuovo singolo di Amedeo Preziosi, capace di ‘sgasare’ e lasciare alle spalle le difficoltà di questo strano periodo così accidentato. …Almeno nei desideri!

Milanese, classe 1996, appassionato di tecnologia e videomaking, Amedeo Preziosi pubblica giovanissimo il suo primo video su Youtube. Grazie ai suoi video parodistici che strappano sempre una risata, in soli due anni è diventato uno degli youtuber più amati ed importanti d’Italia con 2,3 milioni di iscritti al proprio canale. I suoi video sono stati visualizzati oltre 620 milioni di volte.

Ma la sua vera grande passione è la musica… Il ragazzo dal microfono tatuato sul petto nel 2016 pubblica il suo primo singolo «Delirio» prod. DJ Matrix, che raggiunge quasi 8,5 milioni di views e oltre 2 milioni di streaming su Spotify.

Il secondo singolo, «Scusate per il disagio», esce l’anno successivo insieme ad altri due youtuber di grande popolarità: Riccardo Dose e Awed, realizzando 29,5 mln di views, oltre 7 milioni di straming e diventando Disco D’Oro. Nel 2018 sempre con Dose ed Awed esce «Ho anche dei difetti» che si conferma un successo sia su Youtube con 5,1 milioni di views che su Spotify con oltre 3,5 milioni di streaming.

Il 2019 è un anno molto importante per Amedeo: il 22 febbraio esce il suo nuovo singolo “Anche se non trappo” (2,8 milioni di views e 1,7 milioni di streaming) scritto insieme a Gabry Ponte e DJ Matrix, diventato tormentone della nightlife italiana e che consolida Amedeo come performer musicale nel panorama della musica club della nostra penisola.

A luglio del 2019 esce per Sony il terzo atteso singolo insieme a Riccardo Dose e Awed: “Che disastro” (2,5 milioni di views e 3 milioni di streaming).

2020: è l’anno di “Range Rover”: “Range Rover – racconta Amedeo – è il singolo di cui vado più fiero, una valvola di sfogo con sonorità pungenti e aggressive. Racconta il mio carattere, che si rispecchia molto in quello di un suv; deciso, agguerrito, che nonostante la salita e il percorso accidentato, ingrana la marcia giusta e non si ferma davanti a nulla!”

E aggiunge: “Singolo ancora una volta prodotto da Dj Matrix, che ormai da anni è al mio fianco per darmi una mano nel realizzare molti miei progetti. Un bravissimo produttore che si adatta a ogni genere musicale, e soprattutto un grande amico!“

ArtistaAmedeo PreziosiTitoloRange RoverEtichettaNewtopiaEdizioniCopyright ControlRadio date13/03/2020