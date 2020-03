CS_#RAI1 11_MAR_2020, 21:25 "Ricchi di fantasia" In prima visione la commedia con Sabrina Ferilli e Sergio Castellitto

Rai1, domani 11 marzo, proporrà in prime time la prima visione di ‘Ricchi di fantasia’, una commedia italiana di grande appeal. Sergio è un geometra, ora carpentiere, Sabrina è una ex cantante che lavora nel ristorante del suo compagno. I due sono amanti ma, per problemi economici, non possono andare a vivere insieme lasciandosi alle spalle le famiglie. Tutto sembra poter cambiare quando un collega di Sergio decide di vendicarsi degli scherzi di cui è spesso vittima, facendogli credere di aver vinto tre milioni di euro alla lotteria. Allora Sergio, credendosi ricco, prende coraggio e convince Sabrina a fuggire con lui.

