CS_#RAI1 12_MAR_2020, 21:25 Don Matteo |Non desiderare la donna d'altri

Don Matteo e il nono comandamento: con “Non desiderare la donna d’altri” giovedì12 marzo, alle 21.25, su Rai1 va in onda il nuovo appuntamento col prete investigatore più amato dagli italiani e con la fiction campione d’ascolti. Il parroco ciclista è ancora una volta alle prese con un caso da risolvere che vede coinvolta una giovane donna vittima di un tentato femminicidio. Intanto Nino viene colpito da un raro e curioso disturbo: non sente più le voci maschili, ma solo quelle femminili! E questo innesca una serie di equivoci che coinvolgeranno il Capitano Anna Olivieri , il PM e il cane Patatino. Jordi affronta un provino in una prestigiosa scuola di ballo a Roma, mentre tra lui e Sofia sembra tutto finito. Il segreto della ragazza, ora venuto allo scoperto, potrebbe separarli per sempre.

Redazione