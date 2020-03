Domani, venerdì 13 marzo, alle 21.20 su Rai3, in diretta dagli studi di via Teulada “Speciale Chi l’ha visto?” sul Coronavirus. In studio con Federica Sciarelli gli esperti per rispondere a tutte le domande dei telespettatori sulla salute, sulle modalità del contagio ma anche su quello che si può e non si può fare e sui comportamenti più efficaci per combattere il virus.

Redazione