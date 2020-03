CS_RAI RADIO2: 14 MAR 2020, 21:00 |Raddoppia l'appuntamento con i live #iorestoacasa con Rai Radio2

Nell’attesa di tornare nelle piazze, nei teatri, nelle arene, Rai Radio2 mantiene alto il tasso di buona musica nelle case dei suoi ascoltatori riproponendo i concerti più belli in un doppio appuntamento settimanale con i live a partire da sabato 14 marzo dalle 21.00 alle 22.00. Primo concerto in cartellone, il Radio2 Live dei Negrita, l’evento che lo scorso anno ha celebrato i 25 anni di carriera della band. Per l’occasione, a calcare insieme ai Negrita il palcoscenico della Sala B di Via Asiago a Roma, a sorpresa anche Francesco De Gregori. Una collaborazione nata da un rapporto di reciproca stima che ha dato vita a esecuzioni inedite. Domenica 15 marzo, sempre dalle 21.00, Rai Radio2 cambierà mood e riproporrà i Boomdabash, band salentina dal sapore raggae che negli ultimi anni ha spopolato con hit come “Per un milione” o “Mambo salentino”.

#iorestoacasa perché con Rai Radio2 stare a casa non vuol dire rinunciare al piacere della musica live.

I Radio2 Live di Negrita e Boomdabash saranno anche su RaiPlayRadio.it/Radio2 e sulla app RaiPlay Radio.

Redazione