Morta la madre di Piero Chiambretti, Felicita, a darne notizia Vladimir Luxuria

“Sentite condoglianze a Piero, mamma Felicita non ce l’ha fatta” Vladimir Luxuria annuncia la morte di Felicita, madre di Piero Chiambretti. La donna era stata ricoverata al Mauriziano di Torino da martedì insieme al conduttore, dopo essere risultata positiva al covid19 . Le condizioni della signora Chiambretti, che aveva 84 anni, erano apparse subito gravi: in un primo tempo ricoverata nell spazio covid-19 era stata invece spostata in terapia intensiva per l’aggravarsi delle sue condizioni. Il presentatore aspetta invece l’esito del secondo tampone. Il primo test aveva dato un esito di “leggera positività”.

Redazione