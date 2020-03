CS_In prima serata “Speciale Tg5 – È guerra totale, ma quando finirà?”

Martedì 24 marzo 2020, in prima serata su Canale 5, “Speciale Tg5 – È guerra totale, ma quando finirà?” dedicato all’emergenza Coronavirus, condotto da Cesara Buonamici con Luciano Onder.

Lo speciale del telegiornale diretto da Clemente J. Mimun racconterà – con aggiornamenti in diretta – la lotta contro il Coronavirus in Italia e nel mondo. Collegamenti da diverse città italiane e dalle capitali delle altre nazioni colpite per ascoltare chi sta combattendo questa battaglia in prima linea. Aggiornamenti minuto per minuto, interviste a esponenti del mondo scientifico ed economico, la voce dei Governatori delle Regioni più colpite dal virus e l’opinione di esperti internazionali per avere un dettagliato punto di vista scientifico.

Redazione