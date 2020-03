CS_Nuovo appuntamento con "Fuori dal coro"

Mercoledì 25 marzo, in prima serata su Retequattro, al centro del nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro”, l’emergenza sanitaria di Coronavirus in Italia con un focus sulle severe problematiche economiche che il Paese sta affrontando e affronterà dopo le nuove restrizioni.

Nel corso della serata, infatti, in diretta, si cercherà di rispondere ai numerosi dubbi a sfondo economico che gli Italiani hanno maturato in relazione al decreto “Cura Italia”: da come e quando chiedere la sospensione del mutuo, a come richiedere il rinvio degli adempimenti e dei versamenti fiscali, fino a quali sono i requisiti per avere diritto al bonus di 600 euro per autonomi e partite Iva.

Tanti gli altri ospiti di Mario Giordano che nel corso della serata si susseguiranno: il professor Massimo Galli, primario del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, l’europarlamentare di Azione Carlo Calenda, il direttore di “Libero Quotidiano” Vittorio Feltri e la testimonianza dell’imprenditrice Elisabetta Franchi.

Redazione