È finito l’isolamento precauzionale per Federica Sciarelli e altri 7 colleghi della redazione e torna “Chi l’ha visto?”. Questa settimana andrà in onda eccezionalmente giovedì 26 marzo, su Rai3 alle 21.20, per poi tornare dalla prossima puntata nella sua consueta collocazione del mercoledì. Il programma si occuperà di emergenze e scomparse, sempre più preoccupanti perché chi si è allontanato è oggi ancora più in pericolo.

Redazione