RAI 127 MAR 2020, 21:30 Speciale Tg1 – “Resistere” L’emergenza coronavirus: quando, e come, ne usciremo?

Il perdurare della crisi sanitaria, alla quale si accompagna lo spettro della paralisi economica, con le ripercussioni sulle fasce più deboli della nostra popolazione ma anche sul nostro sistema politico e l’impatto che tutto questo avrà anche nei rapporti con l’Unione Europea. Saranno questi alcuni degli argomenti di “Resistere”, lo Speciale del Tg1 in onda in prima serata venerdì 27 marzo, alle 21.30 su Rai1. Ospiti di Emma D’Aquino, oltre al Ministro della Salute, Roberto Speranza, il professor Massimo Andreoni, virologo del Policlinico Tor Vergata e direttore scientifico della società italiana di malattie infettive e il dottor Paolo D’Ancona, epidemiologo dell’Istituto Superiore di Sanità. Nel corso della trasmissione, collegamenti in diretta con le zone più colpite dall’emergenza, in particolare la città di Bergamo.

