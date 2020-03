CS_#RAI2 30_MAR_2020, 21:20 Stasera tutto è possibile

Rai2 ripropone lunedì 30 marzo alle 21.20, Stasera tutto è possibile, il comedy show condotto da Stefano De Martino e realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy.

In questa seconda puntata vedremo giocare per intrattenere il pubblico: Maurizio Casagrande, Le Donatella, Mago Forest, Antonio Giuliani, Valeria Graci, Ricky Memphis e Francesco Paolantoni. Nessuna gara, nessuna competizione. L’unico scopo del programma è divertirsi e divertire, giocando e cimentandosi nelle prove tutte da ridere, a cominciare dalla celebre Stanza Inclinata, per vivere una serata all’insegna delle risate e del buonumore.

Redazione