CS_Le Top Classifiche MEI dell’ultimo mese. Le classifiche dedicate al meglio della produzione musicale indipendente

Tornano le TOP CHARTS del MEI!Come ogni mese ecco il meglio dell’Indie italiano! Torna la prossima settimana Indie Music Like la classifica di tendenza e gradimento più longeva d’Italia, diffusa da centinaia di radio e webzine approdata su Spotify con una playlist del meglio dell’indie italiano. Sul podio di marzo Pinguini Tattici Nucleari, Diodato e RancoreLa Video Indie Music Like con i video indipendenti più cliccati, che vede in testa Diodato, Ghali&Salmo e Bugo&MorganLa SuperIndies, che fra i dischi di alto gradimento vede in testa Ghali, mentre fra le label vede in testa INRI. Tra i contest in testa il sempre originalissimo e interessantissimo Musicultura.SuperLive e Top Club causa l’interruzione per Corona Virus dei concerti e della chiusura questo mese non hanno classifica augurandoci di poter tornare quanto prima.