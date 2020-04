CS_#RETE4: Nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”

Mercoledì 1° aprile, in prima serata su Retequattro, al centro dell’approfondimento con “Fuori dal Coro” – interamente dedicato all’emergenza sanitaria di Coronavirus in Italia – l’evoluzione del virus che ha colpito il nostro Paese. Tra i ritardi di quando effettivamente è nata l’epidemia considerando il boom di polmoniti registrate già a dicembre e la burocrazia che continua a rallentare l’approvvigionamento degli strumenti per affrontarla: il 31 gennaio è stata proclamata l’emergenza sanitaria e ad oggi, dopo 60 giorni, i nostri ospedali non hanno ancora camici, mascherine e respiratori.

Tra gli ospiti di Mario Giordano, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che commenterà le conseguenze economiche e sociali del contagio: dalla sua nuova proposta trasmessa ieri al Premier Conte di dare subito 1.000 euro agli italiani senza lavoro e senza reddito, alle prossime restrizioni che il Governo si appresta a varare fino alla lotta in Europa per l’istituzione dei cosiddetti “Coronabond”.

Nel corso della serata anche la partecipazione di Carlo Cottarelli per un altro punto di vista economico e del Direttore di “Libero” Vittorio Feltri.

Sono inoltre previsti gli interventi di esperti nel campo medico come il prof. Massimo Galli, primario del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano e il prof. Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”, per un parere sui farmaci utilizzati per la cura del contagio.

Redazione