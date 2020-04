CS_Dopo l’esperienza ad “Amici 19”, è disponibile in digitale “COLORI” l’album d’esordio di JACOPO. È online il lyric video del singolo “CUORE DI MARE”.

JACOPO

È disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “COLORI” (Kazal / Sony Music Italy), l’album d’esordio di JACOPO, giovane artista savonese tra i protagonisti più amati di “Amici 19” (https://SMI.lnk.to/colori). L’album è stato anticipato in radio dal singolo “CUORE DI MARE”, scritto per Jacopo da Enrico Nigiotti e di cui è disponibile il lyric video al seguente link: youtu.be/17_oq4qZM7c .

“COLORI” è la realizzazione dei sogni di Jacopo, che si è avvicinato alla musica da bambino e non l’ha più lasciata. I 7 brani che formano la tracklist rappresentano appieno il giovane cantante in tutte le sue sfaccettature: dall’intensa “Disinnescare”, già presentata con successo durante “Amici”, alla divertente e più spensierata “Se parlo di te” fino ad arrivare al singolo “Cuore di mare”, scritto da Enrico Nigiotti, ma che Jacopo ha saputo perfettamente cucire su di sé.

«Pubblicare “Colori” è un sogno diventato realtà, ma per me è soprattutto un punto di partenza – racconta JACOPO – Voglio continuare ad esprimermi con la mia musica e a far sorridere le persone che mi vogliono ascoltare. Ho scelto di intitolare così il mio disco perché ho frequentato una scuola d’arte che mi ha insegnato come sia possibile associare ogni suono ad un colore diverso, proprio come tutte le sfumature differenti che trapelano dall’ascolto di ogni canzone».

Questa la tracklist completa di “COLORI”: “Cuore di mare”, “Luce e cenere”, “Blue Monday”, “Di sabato sera”, “E invece”, “Se parlo di te” e “Disinnescare”.

